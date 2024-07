TeamViewer Aktie News: TeamViewer gewinnt am Mittag an Boden

TeamViewer im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von TeamViewer. Das Papier von TeamViewer legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 10,81 EUR.

Um 11:45 Uhr sprang die TeamViewer-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 10,81 EUR zu. Die TeamViewer-Aktie legte bis auf 10,82 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 10,70 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 13.282 TeamViewer-Aktien umgesetzt.

Am 25.08.2023 markierte das Papier bei 17,75 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 64,23 Prozent Plus fehlen der TeamViewer-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 28.06.2024 bei 10,01 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 7,40 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 EUR an TeamViewer-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 17,00 EUR je TeamViewer-Aktie an.

Am 07.05.2024 legte TeamViewer die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,14 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,13 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6,83 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 161,65 Mio. EUR, während im Vorjahreszeitraum 151,31 Mio. EUR ausgewiesen worden waren.

TeamViewer dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 31.07.2024 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 05.08.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 1,45 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

