TeamViewer Aktie News: TeamViewer büßt am Montagmittag ein

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von TeamViewer. Die TeamViewer-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 11,06 EUR.

Die TeamViewer-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:45 Uhr um 0,6 Prozent auf 11,06 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die TeamViewer-Aktie bis auf 10,92 EUR. Bei 10,98 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 132.966 TeamViewer-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 15,26 EUR erreichte der Titel am 07.02.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der TeamViewer-Aktie ist somit 38,04 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 20.12.2024 (8,93 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der TeamViewer-Aktie 19,26 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 EUR an TeamViewer-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der TeamViewer-Aktie wird bei 14,64 EUR angegeben.

TeamViewer ließ sich am 06.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,25 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte TeamViewer 0,16 EUR je Aktie eingenommen. Das vergangene Quartal hat TeamViewer mit einem Umsatz von insgesamt 168,68 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 158,11 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 6,69 Prozent gesteigert.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 12.02.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q4 2025-Finanzergebnisse könnte TeamViewer möglicherweise am 10.02.2026 präsentieren.

In der TeamViewer-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 0,919 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

