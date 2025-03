TeamViewer Aktie News: TeamViewer verliert am Mittag

Aktie im Blick

Die Aktie von TeamViewer gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die TeamViewer-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 3,4 Prozent auf 12,39 EUR nach.

Um 11:47 Uhr ging es für die TeamViewer-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 3,4 Prozent auf 12,39 EUR. Im Tief verlor die TeamViewer-Aktie bis auf 12,39 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 12,68 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 80.497 TeamViewer-Aktien.

Am 27.03.2024 erreichte der Anteilsschein mit 14,03 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 13,20 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 8,93 EUR fiel das Papier am 20.12.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 27,96 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für TeamViewer-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,066 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 15,57 EUR.

TeamViewer gewährte am 12.02.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,22 EUR gegenüber 0,18 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 176,97 Mio. EUR – ein Plus von 8,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem TeamViewer 163,11 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2025 wird am 06.05.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 06.05.2026 wird TeamViewer schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2026 präsentieren.

In der TeamViewer-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,05 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

