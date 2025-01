Aktie im Blick

TeamViewer Aktie News: Anleger schicken TeamViewer am Dienstagmittag ins Plus

28.01.25 12:04 Uhr

Die Aktie von TeamViewer gehört am Dienstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die TeamViewer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,5 Prozent im Plus bei 11,41 EUR.

Um 11:49 Uhr stieg die TeamViewer-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,5 Prozent auf 11,41 EUR. In der Spitze legte die TeamViewer-Aktie bis auf 11,45 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 11,10 EUR. Bisher wurden via XETRA 193.111 TeamViewer-Aktien gekauft oder verkauft. Bei 15,26 EUR markierte der Titel am 07.02.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 33,80 Prozent könnte die TeamViewer-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 8,93 EUR am 20.12.2024. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die TeamViewer-Aktie derzeit noch 21,74 Prozent Luft nach unten. Nachdem TeamViewer seine Aktionäre 2023 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR je Aktie ausschütten. Analysten bewerten die TeamViewer-Aktie im Durchschnitt mit 14,64 EUR. Die Zahlen des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte TeamViewer am 06.11.2024. Das EPS wurde auf 0,25 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte TeamViewer 0,16 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz lag bei 168,68 Mio. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 6,69 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 158,11 Mio. EUR erwirtschaftet worden. Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.02.2025 veröffentlicht. Schätzungsweise am 10.02.2026 dürfte TeamViewer die Q4 2025-Finanzergebnisse präsentieren. Den erwarteten Gewinn je TeamViewer-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 0,919 EUR fest. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur TeamViewer-Aktie Handel in Frankfurt: TecDAX zum Ende des Freitagshandels im Minus Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX verbucht letztendlich Zuschläge TecDAX-Papier TeamViewer-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in TeamViewer von vor einem Jahr verloren

