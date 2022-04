TeamViewer Aktie News: Anleger greifen bei TeamViewer am Freitagmittag zu

Aktien in diesem Artikel TeamViewer 11,60 EUR

Die TeamViewer-Aktie konnte um 12:22 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,7 Prozent auf 11,66 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die TeamViewer-Aktie bei 11,97 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 11,70 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 323.466 TeamViewer-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 30.04.2021 bei 41,18 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 71,70 Prozent hinzugewinnen. Am 17.12.2021 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 10,72 EUR ab. Derzeit notiert die TeamViewer-Aktie damit 8,77 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 18,53 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2021 abgelaufenen Quartal legte TeamViewer am 02.02.2022 vor. Das EPS lag bei 0,16 EUR. Im letzten Jahr hatte TeamViewer einen Gewinn von 0,19 EUR je Aktie eingefahren. Beim Umsatz wurden 132,30 EUR gegenüber 121,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q1 2022 dürfte TeamViewer am 04.05.2022 präsentieren. Mit der Vorlage der Q1 2023-Bilanz von TeamViewer rechnen Experten am 03.05.2023.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je TeamViewer-Aktie in Höhe von 0,889 EUR im Jahr 2023 aus.

