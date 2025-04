TeamViewer Aktie News: TeamViewer verteuert sich am Vormittag

So entwickelt sich TeamViewer

Die Aktie von TeamViewer zählt am Mittwochvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von TeamViewer legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 13,20 EUR.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von TeamViewer zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 13,20 EUR. In der Spitze legte die TeamViewer-Aktie bis auf 13,30 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 13,28 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 9.799 TeamViewer-Aktien den Besitzer.

Am 02.08.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 13,66 EUR an. Gewinne von 3,45 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 20.12.2024 Kursverluste bis auf 8,93 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die TeamViewer-Aktie damit 47,88 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,066 EUR. Im Vorjahr erhielten TeamViewer-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 15,57 EUR für die TeamViewer-Aktie aus.

TeamViewer gewährte am 12.02.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,22 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,18 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,50 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 163,11 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 176,97 Mio. EUR ausgewiesen.

TeamViewer wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 06.05.2025 vorlegen. Schätzungsweise am 06.05.2026 dürfte TeamViewer die Q1 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,04 EUR je TeamViewer-Aktie.

