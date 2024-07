TeamViewer Aktie News: TeamViewer fällt am Dienstagmittag

So entwickelt sich TeamViewer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von TeamViewer. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 10,80 EUR.

Die Aktie verlor um 11:39 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 10,80 EUR. Im Tief verlor die TeamViewer-Aktie bis auf 10,79 EUR. Bei 10,81 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 25.444 TeamViewer-Aktien.

Am 25.08.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 17,75 EUR. 64,38 Prozent Plus fehlen der TeamViewer-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 28.06.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 10,01 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die TeamViewer-Aktie 7,90 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 erhielten TeamViewer-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 17,00 EUR für die TeamViewer-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte TeamViewer am 07.05.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,14 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,13 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 161,65 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 151,31 Mio. EUR in den Büchern standen.

Am 31.07.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von TeamViewer veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 05.08.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 0,847 EUR je Aktie in den TeamViewer-Büchern.

