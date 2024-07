TeamViewer Aktie News: TeamViewer wird am Vormittag ausgebremst

Kurs der TeamViewer

Die Aktie von TeamViewer gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von TeamViewer befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,6 Prozent auf 10,82 EUR ab.

Das Papier von TeamViewer befand sich um 09:07 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,6 Prozent auf 10,82 EUR ab. Der Kurs der TeamViewer-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 10,80 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 10,81 EUR. Bisher wurden heute 2.476 TeamViewer-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 17,75 EUR erreichte der Titel am 25.08.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die TeamViewer-Aktie 64,00 Prozent zulegen. Am 28.06.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 10,01 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der TeamViewer-Aktie 7,53 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte TeamViewer 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 17,00 EUR für die TeamViewer-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte TeamViewer am 07.05.2024. In Sachen EPS wurden 0,14 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte TeamViewer 0,13 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz lag bei 161,65 Mio. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 6,83 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 151,31 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 31.07.2024 terminiert. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können TeamViewer-Anleger Experten zufolge am 05.08.2025 werfen.

Experten gehen davon aus, dass TeamViewer im Jahr 2027 1,45 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

