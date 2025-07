TeamViewer Aktie News: TeamViewer fällt am Mittag

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von TeamViewer. Die TeamViewer-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 9,56 EUR abwärts.

Die TeamViewer-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:47 Uhr um 1,5 Prozent auf 9,56 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die TeamViewer-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 9,54 EUR aus. Bei 9,69 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 244.986 TeamViewer-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 02.08.2024 auf bis zu 13,66 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 42,91 Prozent könnte die TeamViewer-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 20.12.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 8,93 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 6,58 Prozent würde die TeamViewer-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten TeamViewer-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,046 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 15,07 EUR für die TeamViewer-Aktie aus.

Am 29.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,14 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,14 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 185,63 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 161,65 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte TeamViewer am 04.11.2025 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 04.08.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,03 EUR je TeamViewer-Aktie.

