TeamViewer Aktie News: TeamViewer gibt am Mittag nach

So bewegt sich TeamViewer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von TeamViewer. Die TeamViewer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Minus bei 11,38 EUR.

Die TeamViewer-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:43 Uhr mit Abschlägen von 0,1 Prozent bei 11,38 EUR. Zwischenzeitlich weitete die TeamViewer-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 11,35 EUR aus. Bei 11,37 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 44.813 TeamViewer-Aktien den Besitzer.

Am 13.10.2023 erreichte der Anteilsschein mit 16,24 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die TeamViewer-Aktie derzeit noch 42,71 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 10,01 EUR. Dieser Wert wurde am 28.06.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 12,08 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 EUR an TeamViewer-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 17,14 EUR für die TeamViewer-Aktie aus.

TeamViewer ließ sich am 31.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,16 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,20 EUR je Aktie vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 6,47 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 164,12 Mio. EUR umgesetzt, gegenüber 154,15 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte TeamViewer am 06.11.2024 präsentieren. Schätzungsweise am 29.10.2025 dürfte TeamViewer die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass TeamViewer einen Gewinn von 0,870 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

