TeamViewer Aktie News: TeamViewer steigt am Montagnachmittag

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von TeamViewer. Zuletzt wies die TeamViewer-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 11,41 EUR nach oben.

Die TeamViewer-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 11,41 EUR. Zwischenzeitlich stieg die TeamViewer-Aktie sogar auf 11,43 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 11,37 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 133.567 TeamViewer-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 16,24 EUR erreichte der Titel am 13.10.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 42,33 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 10,01 EUR am 28.06.2024. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 12,31 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte TeamViewer 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 17,14 EUR an.

TeamViewer ließ sich am 31.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,16 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,20 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,47 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 154,15 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 164,12 Mio. EUR ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 06.11.2024 erwartet. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von TeamViewer rechnen Experten am 29.10.2025.

Experten gehen davon aus, dass TeamViewer im Jahr 2024 0,870 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

