TeamViewer Aktie News: TeamViewer tendiert am Donnerstagmittag seitwärts

Die Aktie von TeamViewer zeigt am Donnerstagmittag wenig Änderung. Kaum Ausschläge verzeichnete die TeamViewer-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 13,37 EUR.

Bei der TeamViewer-Aktie ließ sich um 11:45 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 13,37 EUR. Die TeamViewer-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 13,42 EUR aus. Die TeamViewer-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 13,26 EUR ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 13,39 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 113.718 TeamViewer-Aktien.

Bei 17,75 EUR markierte der Titel am 24.08.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 32,77 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 11,61 EUR am 01.02.2023. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die TeamViewer-Aktie derzeit noch 13,17 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 17,81 EUR je TeamViewer-Aktie an.

TeamViewer gewährte am 31.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,15 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,09 EUR je Aktie in den Büchern standen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat TeamViewer im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,27 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 158,11 EUR. Im Vorjahresviertel waren 143,39 EUR in den Büchern gestanden.

Die TeamViewer-Bilanz für Q4 2023 wird am 06.02.2024 erwartet.

