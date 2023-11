TeamViewer Aktie News: TeamViewer gewinnt am Donnerstagvormittag an Boden

So entwickelt sich TeamViewer

Die Aktie von TeamViewer zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die TeamViewer-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 13,39 EUR zu.

Um 09:05 Uhr konnte die Aktie von TeamViewer zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 13,39 EUR. Die TeamViewer-Aktie legte bis auf 13,42 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 13,39 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 4.576 TeamViewer-Aktien.

Am 24.08.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 17,75 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die TeamViewer-Aktie damit 24,57 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 11,61 EUR erreichte der Anteilsschein am 01.02.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 13,30 Prozent würde die TeamViewer-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 17,81 EUR je TeamViewer-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte TeamViewer am 31.10.2023 vor. Das EPS wurde auf 0,15 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,09 EUR je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 10,27 Prozent auf 158,11 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 143,39 EUR in den Büchern gestanden.

TeamViewer dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 06.02.2024 präsentieren.

