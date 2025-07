TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Vormittag ohne große Veränderung

TeamViewer im Fokus

Die Aktie von TeamViewer zeigt am Donnerstagvormittag wenig Änderung. Kaum Ausschläge verzeichnete die TeamViewer-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 9,36 EUR.

Die TeamViewer-Aktie zeigte sich um 09:07 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 9,36 EUR an der Tafel. Die TeamViewer-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 9,39 EUR aus. Das bisherige Tagestief markierte TeamViewer-Aktie bei 9,32 EUR. Mit einem Wert von 9,35 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der TeamViewer-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 53.097 Stück gehandelt.

Am 02.08.2024 markierte das Papier bei 13,66 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 45,96 Prozent Plus fehlen der TeamViewer-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 20.12.2024 (8,93 EUR). Mit Abgaben von 4,59 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,105 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 15,07 EUR für die TeamViewer-Aktie.

TeamViewer ließ sich am 29.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,14 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte TeamViewer ein EPS von 0,14 EUR je Aktie vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 14,83 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 185,63 Mio. EUR umgesetzt, gegenüber 161,65 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum.

TeamViewer dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 04.11.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von TeamViewer rechnen Experten am 04.08.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass TeamViewer im Jahr 2025 1,03 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

