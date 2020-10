Schlechte Marktstimmung: Dow Jones eröffnet im Minus

Der Dow Jones verzeichnet zur Eröffnung des Freitaghandels einen Verlust von 0,33 Prozent auf 26.572,27 Punkte.

Händler sprechen insgesamt von einer schlechten Marktstimmung wegen der altbekannten Gründe wie die steigenden Corona-Infektionen und die Unsicherheit um die US-Präsidentschaftswahl an. Das händeringend herbeigesehnte Konjunkturparket wird es wohl erst nach der Wahl in den USA geben. Immer mehr Staaten streichen indes angesichts der neuerlichen Coronakrise ihre Wachstumsprojektionen zusammen, die Konjunktur könnte also Hilfe brauchen.

Ausblick im Technologiesektor unsicher

Nachdem die Techriesen Apple, Amazon, Alphabet und Facebook Bilanzen präsentiert hatten, rückt der Tech-Sektor ins Blickfeld der Anleger. "Die großen Techologiekonzerne waren die Treiber der Börsengewinne seit Sommer angetrieben. Man war der Meinung, dass ihre Geschäfte durch die Pandemie unempfindlich waren - oder sogar durch sie begünstigt werden. Die Gewinne übertrafen die Erwartungen, aber da sie die Last des Marktes tragen, wurden sie bis zur Perfektion bewertet", sagte Analyst Jasper Lawler von London Capital Group.

