Tencent Aktie News: Tencent am Freitagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von Tencent gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Tencent-Aktie rutschte in der Frankfurt-Sitzung um 1,0 Prozent auf 51,50 EUR ab.

Die Aktie notierte um 16:06 Uhr mit Verlusten. Im Frankfurt-Handel verbilligte sie sich um 1,0 Prozent auf 51,50 EUR. Die Tencent-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 51,50 EUR ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 51,96 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 3.195 Tencent-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 56,58 EUR. Dieser Kurs wurde am 07.10.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 9,86 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 22.01.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 30,51 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 40,76 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,11 CNY. Im Vorjahr erhielten Tencent-Aktionäre 3,40 HKD je Wertpapier.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Tencent am 13.11.2024. In Sachen EPS wurden 6,27 HKD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Tencent 4,13 HKD je Aktie eingenommen. Beim Umsatz wurden 181,93 Mrd. HKD gegenüber 166,94 Mrd. HKD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Tencent dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 19.03.2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Tencent im Jahr 2024 22,65 CNY Gewinn je Aktie ausweisen wird.

