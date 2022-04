Tencent Aktie News: Tencent am Mittag nahe Vortagesniveau

Bei der Tencent-Aktie ließ sich um 12:22 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im Frankfurt-Handel hat das Papier einen Wert von 44,79 EUR. Die Tencent-Aktie zog in der Spitze bis auf 45,30 EUR an. Die größten Abgaben verzeichnete die Tencent-Aktie bis auf 44,68 EUR. Mit einem Wert von 44,76 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 5.038 Tencent-Aktien gehandelt.

Am 07.04.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 71,68 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Tencent-Aktie mit einem Kursplus von 60,04 Prozent wieder erreichen. Am 15.03.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 33,75 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 24,65 Prozent würde die Tencent-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Tencent ließ sich am 18.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 9,79 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 5,93 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 133,67 Milliarden CNY – das entspricht einem Abschlag von 7,30 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 144,19 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Experten terminieren die Vorlage der Q1 2022-Bilanz auf den 18.05.2022.

Experten taxieren den Tencent-Gewinn für das Jahr 2023 auf 16,53 CNY je Aktie.

