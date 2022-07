Tencent Aktie News: Investoren trennen sich am Mittag vermehrt von Tencent

Das Papier von Tencent befand sich um 04.07.2022 12:22:00 Uhr im Sinkflug und gab im Frankfurt-Handel 2,2 Prozent auf 42,54 EUR ab. Im Tief verlor die Tencent-Aktie bis auf 42,20 EUR. Bei 42,45 EUR startete der Titel in den Frankfurt-Handelstag. Über Frankfurt wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.851 Tencent-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 63,12 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.07.2021 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 32,60 Prozent hinzugewinnen. Am 15.03.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 33,75 EUR ab. Derzeit notiert die Tencent-Aktie damit 26,04 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Tencent am 18.05.2022 vor. Das EPS wurde auf 2,40 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 4,77 CNY je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 135.471,00 CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 135.303,00 CNY umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2022 wird am 17.08.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 12,02 CNY je Tencent-Aktie belaufen.

