Tencent Aktie News: Tencent am Dienstagnachmittag Verlust reich

Das Papier von Tencent gab in der Frankfurt-Sitzung ab. Um 16:22 Uhr ging es um 1,9 Prozent auf 45,03 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die Tencent-Aktie bei 44,99 EUR. Die Frankfurt-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 45,47 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 7.045 Tencent-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 71,68 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2021). Mit einem Zuwachs von mindestens 59,18 Prozent könnte die Tencent-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 15.03.2022 bei 33,75 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Tencent-Aktie 25,05 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 18.05.2022 hat Tencent die Kennzahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 9,79 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Tencent noch ein Gewinn pro Aktie von 5,93 CNY in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 7,30 Prozent auf 133,67 Milliarden CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 144,19 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Experten kalkulieren am 18.05.2022 mit der Veröffentlichung der Q1 2022-Bilanz von Tencent.

In der Tencent-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 16,51 CNY je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

