Tencent Aktie News: Tencent am Mittag mit Kurseinbußen

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Tencent. Die Aktionäre schickten das Papier von Tencent nach unten. In der Frankfurt-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 56,50 EUR.

Um 11:48 Uhr fiel die Tencent-Aktie. Im Frankfurt-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 56,50 EUR ab. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.081 Tencent-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.03.2025 bei 66,25 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 17,26 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Tencent-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 06.08.2024 auf bis zu 40,27 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Tencent-Aktie 28,73 Prozent sinken.

Nach 4,50 HKD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,48 CNY je Tencent-Aktie.

Am 19.03.2025 hat Tencent die Kennzahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 6,05 HKD präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,11 HKD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 186,49 Mrd. HKD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 167,77 Mrd. HKD umgesetzt.

Am 14.05.2025 dürfte die Q1 2025-Bilanz von Tencent veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 20.05.2026 dürfte Tencent die Q1 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Tencent im Jahr 2025 26,04 CNY je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

