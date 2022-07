Tencent Aktie News: Tencent am Dienstagmittag höher

Um 05.07.2022 12:22:00 Uhr konnte die Aktie von Tencent zulegen und verteuerte sich in der Frankfurt-Sitzung um 1,8 Prozent auf 43,03 EUR. Bei 43,03 EUR markierte die Tencent-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Frankfurt-Handelsstart notierte das Papier bei 42,42 EUR. Zuletzt wechselten via Frankfurt 1.600 Tencent-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.07.2021 bei 62,00 EUR. Der aktuelle Kurs der Tencent-Aktie ist somit 30,60 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 33,75 EUR am 15.03.2022. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 27,50 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 18.05.2022 lud Tencent zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete. Das EPS wurde auf 2,40 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 4,77 CNY je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Tencent im vergangenen Quartal 135.471,00 CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,12 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Tencent 135.303,00 CNY umsetzen können.

Tencent wird die nächste Bilanz für Q2 2022 voraussichtlich am 17.08.2022 vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 12,02 CNY belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

