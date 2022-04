Tencent Aktie News: Tencent am Mittag mit Verlusten

Die Tencent-Aktie notierte um 12:22 Uhr im Frankfurt-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 44,38 EUR. Der Kurs der Tencent-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 44,14 EUR nach. Den Frankfurt-Handel startete das Papier bei 44,86 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Tencent-Aktien beläuft sich auf 2.240 Stück.

Bei 71,68 EUR erreichte der Titel am 07.04.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 61,53 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 15.03.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 33,75 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 23,94 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 18.05.2022 lud Tencent zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete. Das Ergebnis je Aktie lag bei 9,79 CNY, nach 5,93 CNY im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 7,30 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 133,67 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum waren 144,19 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Am 18.05.2022 wird Tencent schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2022 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Tencent einen Gewinn von 16,51 CNY je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

