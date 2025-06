Tencent Aktie News: Tencent am Freitagnachmittag auf rotem Terrain

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Tencent. Das Papier von Tencent befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im Frankfurt-Handel 0,3 Prozent auf 57,36 EUR ab.

Die Tencent-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung um 15:40 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 57,36 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Tencent-Aktie bis auf 56,83 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 56,89 EUR. Bisher wurden heute 1.891 Tencent-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 66,25 EUR erreichte der Titel am 19.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 15,50 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 40,27 EUR am 06.08.2024. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Tencent-Aktie derzeit noch 29,80 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für Tencent-Aktionäre betrug im Jahr 2024 4,50 HKD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,38 CNY belaufen.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Tencent am 14.05.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 5,61 HKD. Im Vorjahresviertel waren 4,87 HKD je Aktie erzielt worden. Tencent hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 192,48 Mrd. HKD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 173,53 Mrd. HKD erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von Tencent wird am 13.08.2025 gerechnet.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 26,34 CNY je Tencent-Aktie.

