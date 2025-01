Tencent Aktie News: Tencent am Freitagnachmittag mit Abschlägen

Notierung im Fokus

Die Aktie von Tencent gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Tencent-Aktie notierte zuletzt im Frankfurt-Handel in Rot und verlor 3,1 Prozent auf 45,80 EUR.

Die Tencent-Aktie gab im Frankfurt-Handel um 16:05 Uhr um 3,1 Prozent auf 45,80 EUR nach. In der Spitze fiel die Tencent-Aktie bis auf 45,80 EUR. Bisher wurden via Frankfurt 4.019 Tencent-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 07.10.2024 markierte das Papier bei 56,58 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 23,54 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 22.01.2024 Kursverluste bis auf 30,51 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 33,38 Prozent könnte die Tencent-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,10 CNY. Im Vorjahr erhielten Tencent-Aktionäre 3,40 HKD je Wertpapier.

Am 13.11.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 6,27 HKD. Im Vorjahresviertel waren 4,13 HKD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Tencent in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,98 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 181,93 Mrd. HKD im Vergleich zu 166,94 Mrd. HKD im Vorjahresquartal.

Am 19.03.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Tencent einen Gewinn von 22,58 CNY je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

