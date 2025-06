Tencent Aktie News: Tencent gibt am Nachmittag ab

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Tencent. Die Tencent-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung zuletzt 0,9 Prozent im Minus bei 55,99 EUR.

Um 16:07 Uhr rutschte die Tencent-Aktie in der Frankfurt-Sitzung um 0,9 Prozent auf 55,99 EUR ab. In der Spitze büßte die Tencent-Aktie bis auf 55,77 EUR ein. Bei 55,83 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via Frankfurt 1.576 Tencent-Aktien den Besitzer.

Am 19.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 66,25 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Tencent-Aktie 18,32 Prozent zulegen. Am 06.08.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 40,27 EUR. Abschläge von 28,09 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 4,50 HKD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 4,38 CNY.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte Tencent am 14.05.2025 vor. Es stand ein EPS von 5,61 HKD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Tencent noch ein Gewinn pro Aktie von 4,87 HKD in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 10,92 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 192,48 Mrd. HKD umgesetzt, gegenüber 173,53 Mrd. HKD im Vorjahreszeitraum.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.08.2025 veröffentlicht.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Tencent einen Gewinn von 26,20 CNY je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tencent-Aktie

KI-Offensive ohne NVIDIA-Aktie: Tencent und Baidu wollen US-Dominanz brechen

Hang Seng-Papier Tencent-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Tencent-Anleger freuen

Ausblick: Tencent gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt