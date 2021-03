Tencent-Aktie aktuell: Tencent mit stabiler Tendenz

Kaum Ausschläge verzeichnete die Tencent-Aktie im Frankfurt-Handel und tendierte zuletzt bei 67,99 EUR. Die Tencent-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 68,28 EUR aus. Zwischenzeitlich weitete die Tencent-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 67,72 EUR aus. Den Frankfurt-Handel startete das Papier bei 67,99 EUR. Bisher wurden heute 1.031 Tencent-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.02.2021 bei 82,84 EUR. Am 19.03.2020 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 40,36 EUR ab.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Tencent-Gewinn in Höhe von 19,03 CNY je Aktie aus.

Das chinesische Internetunternehmen Tencent Holdings Ltd. betreibt eines der größten und meistfrequentierten Serviceportale der Volksrepublik. Die Gesellschaft bietet eine breite Anzahl an Internet- und mobilen Kommunikationslösungen, darunter den Instant-Messaging-Dienst QQ, das Onlineportal QQ.com, eine Spieleplattform, einen multimedialen Social-Network-Dienst und eine chinesische Online-Community. Ziel der Gesellschaft ist, mit einer Vielzahl unterschiedlicher medialer Angebote die Nutzer sowohl mit Informationen, als auch mit Entertainment-, Kommunikations- und e-Commerce-Lösungen zu bedienen. Die Gesellschaft hält eine Reihe von Technologiepatenten, unter anderem in den Bereichen Instantmessaging, e-Commerce, mobile Bezahllösungen, Suchmaschinen, Internetsicherheit und Online-Games. Tencent betreibt mit dem Tencent Research Institute eines der ersten chinesischen Internet Research Institute mit Niederlassungen in Peking, Shanghai und Shenzhen.

Die aktuellsten News zur Tencent-Aktie

Warum Warren Buffett mit der BYD-Aktie alles richtig gemacht hat

Erste Schätzungen: Tencent stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Jack Ma nicht mehr reichster Chinese - TikTok-Besitzer steigt auf

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Tencent