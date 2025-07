Tencent Aktie News: Tencent am Nachmittag stärker

Notierung im Fokus

Die Aktie von Tencent gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im Frankfurt-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 57,29 EUR zu.

Die Tencent-Aktie konnte um 15:42 Uhr im Frankfurt-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 57,29 EUR. Die Tencent-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 57,29 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 56,57 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Frankfurt-Handel 1.705 Tencent-Aktien.

Bei 66,25 EUR erreichte der Titel am 19.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Tencent-Aktie 15,64 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 06.08.2024 Kursverluste bis auf 40,27 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 29,72 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Tencent-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 4,50 HKD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,37 CNY belaufen.

Am 14.05.2025 legte Tencent die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Es stand ein EPS von 5,62 HKD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Tencent noch ein Gewinn pro Aktie von 4,87 HKD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 10,92 Prozent auf 192,48 Mrd. HKD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 173,53 Mrd. HKD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.08.2025 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der Tencent-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 19.08.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 26,30 CNY je Aktie in den Tencent-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tencent-Aktie

KI-Offensive ohne NVIDIA-Aktie: Tencent und Baidu wollen US-Dominanz brechen

Hang Seng-Papier Tencent-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Tencent-Anleger freuen

Ausblick: Tencent gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt