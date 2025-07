Tencent Aktie News: Tencent am Dienstagmittag mit roter Tendenz

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Tencent. Die Tencent-Aktie notierte im Frankfurt-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,8 Prozent bei 56,98 EUR.

Die Tencent-Aktie musste um 11:52 Uhr im Frankfurt-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 56,98 EUR. In der Spitze fiel die Tencent-Aktie bis auf 56,98 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 57,34 EUR. Der Tagesumsatz der Tencent-Aktie belief sich zuletzt auf 241 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 66,25 EUR erreichte der Titel am 19.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Tencent-Aktie damit 13,99 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 06.08.2024 auf bis zu 40,27 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 29,33 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,37 CNY. Im Vorjahr erhielten Tencent-Aktionäre 4,50 HKD je Wertpapier.

Tencent ließ sich am 14.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 5,62 HKD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Tencent ein EPS von 4,87 HKD je Aktie vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 10,92 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 192,48 Mrd. HKD umgesetzt, gegenüber 173,53 Mrd. HKD im Vorjahreszeitraum.

Voraussichtlich am 13.08.2025 dürfte Tencent Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 19.08.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Tencent im Jahr 2025 26,29 CNY Gewinn je Aktie ausweisen wird.

