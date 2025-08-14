Tencent Aktie News: Tencent stabilisiert sich am Freitagnachmittag

Tencent im Blick

Wenig Veränderung zeigt am Freitagnachmittag die Aktie von Tencent. Die Tencent-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im Frankfurt-Handel bei 65,99 EUR.

Die Tencent-Aktie bewegte sich um 16:03 Uhr kaum. Das Papier stand via Frankfurt bei 65,99 EUR. Die Tencent-Aktie zog in der Spitze bis auf 66,35 EUR an. Bei 65,90 EUR markierte die Tencent-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 66,02 EUR. Zuletzt wechselten 4.423 Tencent-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 66,35 EUR erreichte der Titel am 22.08.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,55 Prozent könnte die Tencent-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 42,39 EUR. Dieser Wert wurde am 10.09.2024 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Tencent-Aktie 35,76 Prozent sinken.

Nachdem Tencent seine Aktionäre 2024 mit 4,50 HKD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 4,59 CNY je Aktie ausschütten.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Tencent am 13.08.2025. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 6,60 HKD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 5,52 HKD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 14,48 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 199,09 Mrd. HKD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 173,92 Mrd. HKD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 12.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 26,73 CNY je Tencent-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tencent-Aktie

Alibaba-Aktie im Blick: Starkes Analysten-Sentiment und positive Marktimpulse für Alibaba

Ausblick: Tencent gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Erste Schätzungen: Tencent gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt