Tencent Aktie News: Tencent am Freitagnachmittag mit roten Vorzeichen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Tencent. Die Tencent-Aktie gab im Frankfurt-Handel zuletzt um 0,3 Prozent auf 73,66 EUR nach.

Die Tencent-Aktie musste um 16:03 Uhr im Frankfurt-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 73,66 EUR. Im Tief verlor die Tencent-Aktie bis auf 73,02 EUR. Die Frankfurt-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 73,94 EUR. Bisher wurden via Frankfurt 3.939 Tencent-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 74,70 EUR erreichte der Titel am 02.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,41 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 45,71 EUR am 08.01.2025. Mit einem Abschlag von mindestens 37,95 Prozent könnte die Tencent-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,59 CNY. Im Vorjahr erhielten Tencent-Aktionäre 4,50 HKD je Wertpapier.

Am 13.08.2025 äußerte sich Tencent zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 6,60 HKD. Im Vorjahresviertel waren 5,52 HKD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Tencent 199,09 Mrd. HKD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 14,48 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 173,92 Mrd. HKD erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Tencent wird am 13.11.2025 gerechnet. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 18.11.2026 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Tencent im Jahr 2025 26,86 CNY Gewinn je Aktie ausweisen wird.

