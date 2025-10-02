Tencent Aktie News: Tencent gewinnt am Donnerstagnachmittag an Fahrt

Aktienentwicklung

Die Aktie von Tencent zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Im Frankfurt-Handel gewannen die Tencent-Papiere zuletzt 2,0 Prozent.

Die Tencent-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung um 15:58 Uhr 2,0 Prozent im Plus bei 74,44 EUR. Bei 74,70 EUR erreichte die Tencent-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 74,00 EUR. Bisher wurden via Frankfurt 1.548 Tencent-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 02.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 74,70 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 0,35 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 45,71 EUR fiel das Papier am 08.01.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 38,60 Prozent würde die Tencent-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 4,50 HKD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,59 CNY je Tencent-Aktie.

Am 13.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 6,60 HKD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 5,52 HKD je Aktie generiert. Beim Umsatz wurden 199,09 Mrd. HKD gegenüber 173,92 Mrd. HKD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Tencent am 13.11.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Tencent rechnen Experten am 18.11.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Tencent-Gewinn in Höhe von 26,86 CNY je Aktie aus.

