Analystenmeinung

JPMorgan hebt Kursziel für AUTO1-Aktie an - "Overweight" bestätigt

03.10.25 08:32 Uhr
US-Bank JPMorgan optimistisch für AUTO1-Aktie - Kursziel steigt | finanzen.net

Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für AUTO1 von 35 auf 40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AUTO1
30,24 EUR -0,04 EUR -0,13%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Analyst Marcus Diebel drückte den Papieren des Gebrauchtwagenhändlers AUTO1 am Donnerstagabend in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht zudem den Stempel "Positive Catalyst Watch" aus. Diebel geht davon aus, dass die Dynamik im dritten Quartal weiter angezogen hat, und hält eine Aufstockung der Jahresziele für möglich. Er erinnerte noch einmal an sein optimales Szenario, in dem er auch 60 Euro für die Aktien für erreichbar hält.

/rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2025 / 19:48 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.10.2025 / 00:15 / BST

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

NEW YORK (dpa-AFX Broker)

