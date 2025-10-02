DAX 24.423 +1,3%ESt50 5.646 +1,2%MSCI World 4.332 +0,1%Top 10 Crypto 16,78 +1,9%Nas 22.844 +0,4%Bitcoin 102.394 -0,4%Euro 1,1726 +0,1%Öl 64,63 +0,5%Gold 3.860 +0,1%
AUTO1 Aktie

AUTO1 Aktien-Sparplan
31,04 EUR +1,08 EUR +3,60 %
STU
Marktkap. 6,5 Mrd. EUR

KGV 161,49 Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert
NEU
WKN A2LQ88

ISIN wurde kopiert
NEU
ISIN DE000A2LQ884

Symbol wurde kopiert
NEU
Symbol ATOGF

JP Morgan Chase & Co.

AUTO1 Overweight

08:01 Uhr
AUTO1 Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Auto1 von 35 auf 40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Marcus Diebel drückte den Papieren des Gebrauchtwagenhändlers am Donnerstagabend in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht zudem den Stempel "Positive Catalyst Watch" aus. Diebel geht davon aus, dass die Dynamik im dritten Quartal weiter angezogen hat, und hält eine Aufstockung der Jahresziele für möglich. Er erinnerte noch einmal an sein optimales Szenario, in dem er auch 60 Euro für die Aktien für erreichbar hält./rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2025 / 19:48 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.10.2025 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: IgorGolovniov / Shutterstock.com

Zusammenfassung: AUTO1 Overweight

Unternehmen:
AUTO1		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
40,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
28,44 €		 Abst. Kursziel*:
40,65%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
31,04 €		 Abst. Kursziel aktuell:
28,87%
Analyst Name:
Marcus Diebel 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
30,76 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

