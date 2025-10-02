AUTO1 Aktie
Marktkap. 6,5 Mrd. EURKGV 161,49 Div. Rendite 0,00%
WKN A2LQ88
ISIN DE000A2LQ884
Symbol ATOGF
AUTO1 Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Auto1 von 35 auf 40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Marcus Diebel drückte den Papieren des Gebrauchtwagenhändlers am Donnerstagabend in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht zudem den Stempel "Positive Catalyst Watch" aus. Diebel geht davon aus, dass die Dynamik im dritten Quartal weiter angezogen hat, und hält eine Aufstockung der Jahresziele für möglich. Er erinnerte noch einmal an sein optimales Szenario, in dem er auch 60 Euro für die Aktien für erreichbar hält./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2025 / 19:48 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.10.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: IgorGolovniov / Shutterstock.com
Zusammenfassung: AUTO1 Overweight
|Unternehmen:
AUTO1
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
40,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
28,44 €
|Abst. Kursziel*:
40,65%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
31,04 €
|Abst. Kursziel aktuell:
28,87%
|
Analyst Name:
Marcus Diebel
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
30,76 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
