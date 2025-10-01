Auto1 bekommt zum Jahreswechsel einen neuen Finanzchef
Werte in diesem Artikel
BERLIN (dpa-AFX) - Der Online-Gebrauchtwagenhändler AUTO1 bekommt mit Christian Wallentin zum 1. Januar 2026 einen neuen Finanzchef. Er folgt auf Markus Boser, der Ende 2025 nach zehn Jahren im Unternehmen als Finanzchef zurücktreten wird, wie Auto1 am Mittwochmorgen in Berlin mitteilte. Wallentin beginnt bei Auto1 am 1. Oktober 2025 für eine gemeinsame Übergangsphase mit Boser bis zum Jahresende und wird zum 1. Januar 2026 Vorstandsmitglied.
Wallentin kommt laut Mitteilung aus dem Bank- und Finanzwesen und war zuletzt stellvertretender Chief Executive Officer und Chief Financial Officer bei dem Finanzdienstleister Hoist Finance./err/stk
Ausgewählte Hebelprodukte auf AUTO1
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf AUTO1
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu AUTO1
Analysen zu AUTO1
|Datum
|Rating
|Analyst
|23.09.2025
|AUTO1 Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.09.2025
|AUTO1 Buy
|UBS AG
|18.09.2025
|AUTO1 Outperform
|RBC Capital Markets
|04.09.2025
|AUTO1 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.08.2025
|AUTO1 Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.09.2025
|AUTO1 Buy
|UBS AG
|18.09.2025
|AUTO1 Outperform
|RBC Capital Markets
|04.09.2025
|AUTO1 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.2025
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.2025
|AUTO1 Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|23.09.2025
|AUTO1 Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.08.2025
|AUTO1 Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.05.2025
|AUTO1 Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.04.2025
|AUTO1 Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|27.02.2025
|AUTO1 Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Datum
|Rating
|Analyst
|03.08.2022
|AUTO1 Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.07.2022
|AUTO1 Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.06.2022
|AUTO1 Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.05.2022
|AUTO1 Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.05.2022
|AUTO1 Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für AUTO1 nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen