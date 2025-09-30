DAX 23.978 +0,4%ESt50 5.546 +0,3%Top 10 Crypto 16,09 +1,5%Dow 46.398 +0,2%Nas 22.660 +0,3%Bitcoin 99.288 +2,2%Euro 1,1744 +0,1%Öl 65,95 -1,7%Gold 3.887 +0,7%
AUTO1 Aktie

27,14 EUR -1,86 EUR -6,41 %
STU
Marktkap. 6,19 Mrd. EUR

KGV 161,49 Div. Rendite 0,00%
WKN A2LQ88

ISIN DE000A2LQ884

Symbol ATOGF

Goldman Sachs Group Inc.

AUTO1 Buy

12:21 Uhr
AUTO1 Buy
Aktie in diesem Artikel
AUTO1
27,14 EUR -1,86 EUR -6,41%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Auto1 von 32,50 auf 35,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst James Tate rechnet damit, dass der Autohändler mit seinem bereinigten operativen Ergebnis für das dritte Quartal positiv überraschen wird. Laut seinem Ausblick vom Dienstag liegt er um 7 Prozent über dem Konsens und sieht Spielraum für eine weitere Aufstockung der Jahresziele./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2025 / 16:45 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: IgorGolovniov / Shutterstock.com

Zusammenfassung: AUTO1 Buy

Unternehmen:
AUTO1		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
35,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
26,48 €		 Abst. Kursziel*:
32,18%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
27,14 €		 Abst. Kursziel aktuell:
28,96%
Analyst Name:
James Tate 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
30,14 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu AUTO1

10:31 AUTO1 Overweight JP Morgan Chase & Co.
23.09.25 AUTO1 Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.09.25 AUTO1 Buy UBS AG
18.09.25 AUTO1 Outperform RBC Capital Markets
04.09.25 AUTO1 Buy Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen

