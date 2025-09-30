Goldman Sachs Group Inc.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Auto1 von 32,50 auf 35,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst James Tate rechnet damit, dass der Autohändler mit seinem bereinigten operativen Ergebnis für das dritte Quartal positiv überraschen wird. Laut seinem Ausblick vom Dienstag liegt er um 7 Prozent über dem Konsens und sieht Spielraum für eine weitere Aufstockung der Jahresziele./ag/edh

