AUTO1 Aktie
Marktkap. 6,19 Mrd. EURKGV 161,49 Div. Rendite 0,00%
WKN A2LQ88
ISIN DE000A2LQ884
Symbol ATOGF
AUTO1 Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Auto1 mit einem Kursziel von 35 Euro auf "Overweight" belassen. Der neue Finanzchef Christian Wallentin sei eine solide Lösung, schrieb Marcus Diebel am Mittwoch. Der Markt sei vom Wechsel möglicherweise überrascht worden, viele Experten hätten ihn aber erwartet. Diebel sieht keine Änderung an der Anlagestory des Online-Gebrauchtwagenhändlers./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2025 / 07:44 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2025 / 07:44 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: IgorGolovniov / Shutterstock.com
Zusammenfassung: AUTO1 Overweight
|Unternehmen:
AUTO1
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
35,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
26,48 €
|Abst. Kursziel*:
32,18%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
27,76 €
|Abst. Kursziel aktuell:
26,08%
|
Analyst Name:
Marcus Diebel
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
29,82 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu AUTO1
|10:31
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.09.25
|AUTO1 Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.09.25
|AUTO1 Buy
|UBS AG
|18.09.25
|AUTO1 Outperform
|RBC Capital Markets
|04.09.25
|AUTO1 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:31
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.09.25
|AUTO1 Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.09.25
|AUTO1 Buy
|UBS AG
|18.09.25
|AUTO1 Outperform
|RBC Capital Markets
|04.09.25
|AUTO1 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:31
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.25
|AUTO1 Buy
|UBS AG
|18.09.25
|AUTO1 Outperform
|RBC Capital Markets
|04.09.25
|AUTO1 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.25
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.08.22
|AUTO1 Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.07.22
|AUTO1 Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.06.22
|AUTO1 Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.05.22
|AUTO1 Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.05.22
|AUTO1 Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.09.25
|AUTO1 Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.08.25
|AUTO1 Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.05.25
|AUTO1 Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.04.25
|AUTO1 Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|27.02.25
|AUTO1 Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)