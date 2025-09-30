DAX 23.845 -0,2%ESt50 5.518 -0,2%Top 10 Crypto 15,94 +0,6%Dow 46.398 +0,2%Nas 22.660 +0,3%Bitcoin 98.102 +1,0%Euro 1,1761 +0,2%Öl 66,07 -1,5%Gold 3.891 +0,8%
Heute im Fokus
US-Shutdown: DAX mit schwachem Oktoberstart -- Nikkei rot - kein Handel in China -- VW mit zahlreichen Entlassungen in 2025 -- DroneShield, Wolfspeed, Gold, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT im Fokus
Top News
Commerzbank-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im September Commerzbank-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im September
Investieren abseits vom Trendthema KI - Auf diese Aktien setzt Capital Group Investieren abseits vom Trendthema KI - Auf diese Aktien setzt Capital Group
AUTO1 Aktie

AUTO1 Aktien-Sparplan
27,76 EUR -1,24 EUR -4,28 %
STU
Marktkap. 6,19 Mrd. EUR

KGV 161,49 Div. Rendite 0,00%
WKN A2LQ88

ISIN DE000A2LQ884

Symbol ATOGF

JP Morgan Chase & Co.

AUTO1 Overweight

10:31 Uhr
AUTO1 Overweight
Aktie in diesem Artikel
AUTO1
27,76 EUR -1,24 EUR -4,28%
Charts| News| Analysen
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Auto1 mit einem Kursziel von 35 Euro auf "Overweight" belassen. Der neue Finanzchef Christian Wallentin sei eine solide Lösung, schrieb Marcus Diebel am Mittwoch. Der Markt sei vom Wechsel möglicherweise überrascht worden, viele Experten hätten ihn aber erwartet. Diebel sieht keine Änderung an der Anlagestory des Online-Gebrauchtwagenhändlers./rob/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2025 / 07:44 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2025 / 07:44 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: IgorGolovniov / Shutterstock.com

Zusammenfassung: AUTO1 Overweight

Unternehmen:
AUTO1		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
35,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
26,48 €		 Abst. Kursziel*:
32,18%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
27,76 €		 Abst. Kursziel aktuell:
26,08%
Analyst Name:
Marcus Diebel 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
29,82 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu AUTO1

10:31 AUTO1 Overweight JP Morgan Chase & Co.
23.09.25 AUTO1 Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.09.25 AUTO1 Buy UBS AG
18.09.25 AUTO1 Outperform RBC Capital Markets
04.09.25 AUTO1 Buy Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen

