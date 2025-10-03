DAX24.423 +1,3%Est505.646 +1,2%MSCI World4.331 +0,1%Top 10 Crypto16,85 +2,4%Nas22.844 +0,4%Bitcoin102.516 -0,3%Euro1,1718 ±-0,0%Öl64,64 +0,5%Gold3.856 ±0,0%
Heute im Fokus
DAX fester erwartet - Rekordhoch weiter in Sicht -- Asiens Börsen uneins - Feiertag in China -- BMW steigert US-Absatz deutlich
Top News
Neue Konkurrenz für Tesla-Aktie? Mitgründer Tarpenning will mit TELO Trucks den Markt für E-Pickups aufmischen Neue Konkurrenz für Tesla-Aktie? Mitgründer Tarpenning will mit TELO Trucks den Markt für E-Pickups aufmischen
Aktien von NVIDIA, Apple & Co.: Warum die Rally an den US-Börsen noch bis Jahresende andauern dürfte Aktien von NVIDIA, Apple & Co.: Warum die Rally an den US-Börsen noch bis Jahresende andauern dürfte
DAX aktuell

Start über 24.500-Punkte-Marke erwartet: DAX nähert sich erneut seinem Juli-Rekordhoch

03.10.25 07:29 Uhr
BÖRSE AKTUELL: Freitag an Börse Frankfurt - DAX nimmt Juli-Rekordhoch erneut ins Visier - freundlicher Handel erwartet | finanzen.net

Der DAX dürfte seine Vortagesgewinne auch zum Wochenschluss verteidigen. Das Rekordhoch bleibt weiterhin in Reichweite.

Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
24.422,6 PKT 308,9 PKT 1,28%
Charts|News|Analysen

Der DAX konnte zur Wochenmitte die 24.000er-Marke wieder überwinden. Am Donnerstag ließ er zeitweise auch die Marke von 24.500 Zählern hinter sich und beendete den Handel mit einem kräftigen Plus. Auch am heutigen Tag der Deutschen Einheit wird ein freundlicher Handel erwartet - so könnte der DAX sogar ein neues Rekordhoch erreichen.

Allzeithoch des DAX

Am 10. Juli hatte der deutsche Leitindex bei 24.639,10 Zählern ein neues Rekordhoch erreicht. Der höchste Schlusskurs der DAX-Geschichte liegt bislang bei 24.549,56 Punkten.

US-Shutdown im Blick

Die US-Börsen haben am Donnerstag im S&P 500 und NASDAQ 100 weitere Rekorde erzielt, obwohl der Regierungsstillstand andauert. Eine unmittelbare Folge des seit Anfang Oktober bestehenden "Shutdowns" ist, dass der für Freitag geplante Arbeitsmarktbericht für September voraussichtlich entfällt. Solange es keine politische Einigung über einen Übergangshaushalt gibt, werden von den staatlichen Behörden auch keine offiziellen Wirtschaftsdaten veröffentlicht.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Dow Jones Newswires

Bildquellen: Pavel Ignatov / Shutterstock.com, Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

06:30Krypto-Klassiker Bitcoin weiterhin sehr beliebt: Diese Möglichkeiten ergeben sich für Anleger
