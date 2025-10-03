DAX aktuell

Der DAX dürfte seine Vortagesgewinne auch zum Wochenschluss verteidigen. Das Rekordhoch bleibt weiterhin in Reichweite.

Der DAX konnte zur Wochenmitte die 24.000er-Marke wieder überwinden. Am Donnerstag ließ er zeitweise auch die Marke von 24.500 Zählern hinter sich und beendete den Handel mit einem kräftigen Plus. Auch am heutigen Tag der Deutschen Einheit wird ein freundlicher Handel erwartet - so könnte der DAX sogar ein neues Rekordhoch erreichen.

Allzeithoch des DAX

Am 10. Juli hatte der deutsche Leitindex bei 24.639,10 Zählern ein neues Rekordhoch erreicht. Der höchste Schlusskurs der DAX-Geschichte liegt bislang bei 24.549,56 Punkten.

US-Shutdown im Blick

Die US-Börsen haben am Donnerstag im S&P 500 und NASDAQ 100 weitere Rekorde erzielt, obwohl der Regierungsstillstand andauert. Eine unmittelbare Folge des seit Anfang Oktober bestehenden "Shutdowns" ist, dass der für Freitag geplante Arbeitsmarktbericht für September voraussichtlich entfällt. Solange es keine politische Einigung über einen Übergangshaushalt gibt, werden von den staatlichen Behörden auch keine offiziellen Wirtschaftsdaten veröffentlicht.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Dow Jones Newswires