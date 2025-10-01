DAX23.998 +0,5%Est505.553 +0,4%MSCI World4.308 ±0,0%Top 10 Crypto16,05 +1,3%Nas22.660 +0,3%Bitcoin99.275 +2,2%Euro1,1738 ±0,0%Öl65,71 -2,0%Gold3.883 +0,6%
Notierung im Blick

Tencent Aktie News: Tencent am Mittwochmittag höher

01.10.25 12:06 Uhr
Tencent Aktie News: Tencent am Mittwochmittag höher

Die Aktie von Tencent zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im Frankfurt-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 72,71 EUR zu.

Die Tencent-Aktie notierte im Frankfurt-Handel um 11:40 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 72,71 EUR. Bei 72,74 EUR markierte die Tencent-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Frankfurt-Handelsstart notierte das Papier bei 72,55 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Tencent-Aktien beläuft sich auf 1.382 Stück.

Am 29.09.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 72,93 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Tencent-Aktie liegt somit 0,30 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.01.2025 bei 45,71 EUR. Abschläge von 37,14 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 4,50 HKD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,59 CNY je Tencent-Aktie.

Am 13.08.2025 hat Tencent die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Tencent hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 6,60 HKD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 5,52 HKD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 199,09 Mrd. HKD – ein Plus von 14,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Tencent 173,92 Mrd. HKD erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Tencent am 13.11.2025 präsentieren. Am 18.11.2026 wird Tencent schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Tencent im Jahr 2025 26,86 CNY je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

