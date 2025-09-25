Tencent Aktie News: Tencent am Nachmittag mit roter Tendenz

Tencent im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Tencent. Die Tencent-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im Frankfurt-Handel ging es um 1,4 Prozent auf 70,55 EUR abwärts.

Die Tencent-Aktie notierte im Frankfurt-Handel um 15:58 Uhr mit Abschlägen von 1,4 Prozent bei 70,55 EUR. Die Tencent-Aktie sank bis auf 70,50 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 71,37 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Tencent-Aktien beläuft sich auf 724 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 72,00 EUR erreichte der Titel am 17.09.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Tencent-Aktie mit einem Kursplus von 2,06 Prozent wieder erreichen. Am 08.01.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 45,71 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 35,22 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,59 CNY. Im Vorjahr hatte Tencent 4,50 HKD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 13.08.2025 äußerte sich Tencent zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 6,60 HKD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 5,52 HKD je Aktie vermeldet. Tencent hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 199,09 Mrd. HKD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 14,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 173,92 Mrd. HKD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 13.11.2025 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 18.11.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Tencent-Gewinn in Höhe von 26,86 CNY je Aktie aus.

