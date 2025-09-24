Tencent Aktie News: Tencent reagiert am Donnerstagmittag positiv

Notierung im Blick

Die Aktie von Tencent gehört am Donnerstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Tencent legte zuletzt zu und stieg im Frankfurt-Handel um 0,7 Prozent auf 71,21 EUR.

Die Aktie notierte um 11:40 Uhr mit Gewinnen. Im Frankfurt-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 71,21 EUR zu. Die Tencent-Aktie legte bis auf 71,72 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 71,64 EUR startete der Titel in den Frankfurt-Handelstag. Über Frankfurt wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.023 Tencent-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 17.09.2025 bei 72,00 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Tencent-Aktie mit einem Kursplus von 1,11 Prozent wieder erreichen. Bei 45,71 EUR fiel das Papier am 08.01.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 35,82 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Tencent seine Aktionäre 2024 mit 4,50 HKD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 4,59 CNY je Aktie ausschütten.

Tencent gewährte am 13.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 6,60 HKD. Im Vorjahresviertel waren 5,52 HKD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 14,48 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 199,09 Mrd. HKD, während im Vorjahreszeitraum 173,92 Mrd. HKD ausgewiesen worden waren.

Am 13.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Tencent dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 18.11.2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Tencent-Aktie in Höhe von 26,86 CNY im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tencent-Aktie

NVIDIA-Konkurrent Baidu setzt auf eigene Chips, Alibaba gewinnt Großkunden für seine KI-Chips

Wird der chinesische Konkurrent Cambricon zur Gefahr für NVIDIA-Aktie?

Alibabas KI-Erfolg überzeugt: So reagiert die Aktie nach Kursziel-Anhebungen