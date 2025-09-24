DAX23.392 -1,2%ESt505.417 -0,9%Top 10 Crypto15,30 -2,1%Dow46.121 -0,4%Nas22.498 -0,3%Bitcoin94.938 -1,7%Euro1,1742 ±0,0%Öl69,07 ±0,0%Gold3.753 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 RENK RENK73 NVIDIA 918422 Gerresheimer A0LD6E Alibaba A117ME Tesla A1CX3T DroneShield A2DMAA HENSOLDT HAG000 SAP 716460 Plug Power A1JA81 Volkswagen (VW) vz. 766403 Siemens Energy ENER6Y D-Wave Quantum A3DSV9 Novo Nordisk A3EU6F Commerzbank CBK100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX gibt nach -- EU-Kommission ermittelt gegen SAP -- Trump-Regierung senkt EU-Autozölle -- Intel wirbt um Apple als Investor -- Medizinaktien, BYD, Plug Power, Novo Nordisk, Rheinmetall im Fokus
Top News
Medizintechnik-Aktien unter Druck: Zollsorgen belasten Siemens Healthineers & Co. Medizintechnik-Aktien unter Druck: Zollsorgen belasten Siemens Healthineers & Co.
TOP-5-Kursziele der Analysten am 25.09.25 TOP-5-Kursziele der Analysten am 25.09.25
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Marketing-Anzeige: Sie legen an, wir legen nach! +++ 1% Bonus bis zu 1.000 € bei Solidvest sichern +++ Nur noch bis 30.09.
Notierung im Blick

Tencent Aktie News: Tencent reagiert am Donnerstagmittag positiv

25.09.25 12:07 Uhr
Tencent Aktie News: Tencent reagiert am Donnerstagmittag positiv

Die Aktie von Tencent gehört am Donnerstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Tencent legte zuletzt zu und stieg im Frankfurt-Handel um 0,7 Prozent auf 71,21 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Tencent Holdings Ltd
70,43 EUR -0,26 EUR -0,37%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 11:40 Uhr mit Gewinnen. Im Frankfurt-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 71,21 EUR zu. Die Tencent-Aktie legte bis auf 71,72 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 71,64 EUR startete der Titel in den Frankfurt-Handelstag. Über Frankfurt wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.023 Tencent-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 17.09.2025 bei 72,00 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Tencent-Aktie mit einem Kursplus von 1,11 Prozent wieder erreichen. Bei 45,71 EUR fiel das Papier am 08.01.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 35,82 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Tencent seine Aktionäre 2024 mit 4,50 HKD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 4,59 CNY je Aktie ausschütten.

Tencent gewährte am 13.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 6,60 HKD. Im Vorjahresviertel waren 5,52 HKD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 14,48 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 199,09 Mrd. HKD, während im Vorjahreszeitraum 173,92 Mrd. HKD ausgewiesen worden waren.

Am 13.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Tencent dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 18.11.2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Tencent-Aktie in Höhe von 26,86 CNY im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tencent-Aktie

NVIDIA-Konkurrent Baidu setzt auf eigene Chips, Alibaba gewinnt Großkunden für seine KI-Chips

Wird der chinesische Konkurrent Cambricon zur Gefahr für NVIDIA-Aktie?

Alibabas KI-Erfolg überzeugt: So reagiert die Aktie nach Kursziel-Anhebungen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Tencent

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tencent

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Tencent

Nachrichten zu Tencent Holdings Ltd

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Tencent Holdings Ltd

DatumRatingAnalyst
19.01.2012Tencent reduceNomura
02.12.2011Tencent reduceNomura
11.11.2011Tencent underperformMacquarie Research
10.11.2011Tencent kaufenDer Aktionär
18.10.2011Tencent buyNomura
DatumRatingAnalyst
10.11.2011Tencent kaufenDer Aktionär
18.10.2011Tencent buyNomura
14.07.2011Tencent kaufenAsia Investor
21.06.2011Tencent kaufenAsia Investor
10.02.2011Tencent kaufenDer Aktionär
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
DatumRatingAnalyst
19.01.2012Tencent reduceNomura
02.12.2011Tencent reduceNomura
11.11.2011Tencent underperformMacquarie Research
12.08.2011Tencent underperformMacquarie Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Tencent Holdings Ltd nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen