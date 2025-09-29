Tencent Aktie News: Tencent am Dienstagmittag auf grünem Terrain

Aktienkurs im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Tencent. Die Tencent-Aktie konnte zuletzt im Frankfurt-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 72,53 EUR.

Das Papier von Tencent legte um 12:03 Uhr zu und stieg im Frankfurt-Handel um 0,2 Prozent auf 72,53 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Tencent-Aktie sogar auf 72,90 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 72,16 EUR. Der Tagesumsatz der Tencent-Aktie belief sich zuletzt auf 4.709 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 29.09.2025 auf bis zu 72,93 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Tencent-Aktie damit 0,55 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.01.2025 bei 45,71 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 36,98 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Tencent-Aktie.

Nachdem im Jahr 2024 4,50 HKD an Tencent-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,59 CNY aus.

Tencent gewährte am 13.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 6,60 HKD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 5,52 HKD je Aktie vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 14,48 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 199,09 Mrd. HKD umgesetzt, gegenüber 173,92 Mrd. HKD im Vorjahreszeitraum.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Tencent am 13.11.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Tencent rechnen Experten am 18.11.2026.

Experten gehen davon aus, dass Tencent im Jahr 2025 26,86 CNY je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tencent-Aktie

