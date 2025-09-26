Tencent Aktie News: Tencent tendiert am Mittag fester

Aktienentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Tencent. Die Aktie legte zuletzt in der Frankfurt-Sitzung 1,9 Prozent auf 72,63 EUR zu.

Das Papier von Tencent konnte um 11:57 Uhr klettern und stieg im Frankfurt-Handel um 1,9 Prozent auf 72,63 EUR. In der Spitze legte die Tencent-Aktie bis auf 72,93 EUR zu. Bei 72,18 EUR startete der Titel in den Frankfurt-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 883 Tencent-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 72,93 EUR erreichte der Titel am 29.09.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,41 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.01.2025 bei 45,71 EUR. Derzeit notiert die Tencent-Aktie damit 58,91 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten Tencent-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 4,50 HKD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,59 CNY aus.

Am 13.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 6,60 HKD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 5,52 HKD je Aktie generiert. Beim Umsatz wurden 199,09 Mrd. HKD gegenüber 173,92 Mrd. HKD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 13.11.2025 erwartet. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Tencent möglicherweise am 18.11.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 26,86 CNY je Tencent-Aktie.

