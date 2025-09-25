Tencent Aktie News: Tencent büßt am Freitagmittag ein

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Tencent gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im Frankfurt-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 71,19 EUR.

Um 11:39 Uhr ging es für die Tencent-Aktie nach unten. Im Frankfurt-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 71,19 EUR. In der Spitze büßte die Tencent-Aktie bis auf 70,50 EUR ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 71,37 EUR. Zuletzt stieg das Frankfurt-Volumen auf 464 Tencent-Aktien.

Am 17.09.2025 markierte das Papier bei 72,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,14 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 45,71 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.01.2025). Mit einem Abschlag von mindestens 35,80 Prozent könnte die Tencent-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Tencent-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 4,50 HKD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,59 CNY belaufen.

Am 13.08.2025 legte Tencent die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Es stand ein EPS von 6,60 HKD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Tencent noch ein Gewinn pro Aktie von 5,52 HKD in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 199,09 Mrd. HKD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 14,48 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Tencent einen Umsatz von 173,92 Mrd. HKD eingefahren.

Tencent wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 13.11.2025 vorlegen. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Tencent rechnen Experten am 18.11.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 26,86 CNY je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

