DroneShield, Siemens Energy, Novo Nordisk, BYD, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Wolfspeed, Stellantis im Fokus
Tencent im Fokus

Tencent Aktie News: Tencent am Mittag mit Aufschlag

02.10.25 12:07 Uhr
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Tencent. Die Tencent-Aktie konnte zuletzt im Frankfurt-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,5 Prozent auf 74,09 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Tencent Holdings Ltd
74,09 EUR 1,09 EUR 1,49%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 12:02 Uhr ging es für das Tencent-Papier aufwärts. Im Frankfurt-Handel verteuerte es sich um 1,5 Prozent auf 74,09 EUR. Der Kurs der Tencent-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 74,70 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 74,00 EUR. Von der Tencent-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.194 Stück gehandelt.

Am 02.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 74,70 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Tencent-Aktie mit einem Kursplus von 0,82 Prozent wieder erreichen. Bei 45,71 EUR fiel das Papier am 08.01.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 38,31 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für Tencent-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 4,50 HKD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,59 CNY ausgeschüttet werden.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Tencent am 13.08.2025. Das EPS belief sich auf 6,60 HKD gegenüber 5,52 HKD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 199,09 Mrd. HKD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 173,92 Mrd. HKD umgesetzt worden waren.

Am 13.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 18.11.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 26,86 CNY je Tencent-Aktie.

Redaktion finanzen.net

