DAX letztlich kräftig im Plus -- US-Börsen mit neuen Rekorden -- Tesla meldet Rekord-Auslieferungen -- BioNTech, DroneShield, Siemens Energy, Novo Nordisk, BYD, Wolfspeed, Stellantis im Fokus
Index-Performance im Blick

Starker Wochentag in New York: NASDAQ Composite zum Handelsende mit positivem Vorzeichen

02.10.25 22:32 Uhr
Starker Wochentag in New York: NASDAQ Composite zum Handelsende mit positivem Vorzeichen | finanzen.net

Der NASDAQ Composite gewann am Abend an Wert.

Am Donnerstag stieg der NASDAQ Composite via NASDAQ schlussendlich um 0,39 Prozent auf 22.844,05 Punkte. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,575 Prozent auf 22.885,90 Punkte an der Kurstafel, nach 22.755,16 Punkten am Vortag.

Bei 22.900,60 Einheiten erreichte der NASDAQ Composite sein Tageshoch, während er hingegen mit 22.729,75 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

Jahreshoch und Jahrestief des NASDAQ Composite

Auf Wochensicht ging es für den NASDAQ Composite bereits um 1,06 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 02.09.2025, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 21.279,63 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 02.07.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 20.393,13 Punkten. Der NASDAQ Composite lag noch vor einem Jahr, am 02.10.2024, bei 17.925,12 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2025 bereits um 18,48 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des NASDAQ Composite bereits bei 22.900,60 Punkten. Bei 14.784,03 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Elron Electronic Industries (+ 33,96 Prozent auf 2,13 USD), Compugen (+ 10,00 Prozent auf 1,76 USD), Innodata (+ 6,13 Prozent auf 87,41 USD), PetMed Express (+ 6,12 Prozent auf 2,60 USD) und AngioDynamics (+ 6,05 Prozent auf 11,74 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind hingegen Amtech Systems (-8,06 Prozent auf 8,90 USD), Integra LifeSciences (-5,16 Prozent auf 13,97 USD), AXT (-4,28 Prozent auf 4,70 USD), Consumer Portfolio Services (-3,95 Prozent auf 7,30 USD) und Synopsys (-3,61 Prozent auf 471,15 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 33.674.507 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,861 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Titel im Blick

In diesem Jahr verzeichnet die Upbound Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,38 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Die Cogent Communications-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit 10,37 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net

Übrigens: Amtech Systems und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

mehr Analysen