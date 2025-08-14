Tencent Aktie News: Tencent tendiert am Vormittag fester

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Tencent gehört am Freitagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die Tencent-Aktie. In der Frankfurt-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 66,18 EUR.

Die Aktie legte um 09:03 Uhr in der Frankfurt-Sitzung 0,4 Prozent auf 66,18 EUR zu. Bei 66,20 EUR markierte die Tencent-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 66,02 EUR. Über Frankfurt wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.673 Tencent-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 19.03.2025 markierte das Papier bei 66,25 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,11 Prozent hinzugewinnen. Am 10.09.2024 gab der Anteilsschein bis auf 42,39 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Tencent-Aktie liegt somit 56,12 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 4,50 HKD an Tencent-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,59 CNY.

Tencent ließ sich am 13.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 6,60 HKD. Im letzten Jahr hatte Tencent einen Gewinn von 5,52 HKD je Aktie eingefahren. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 14,48 Prozent auf 199,09 Mrd. HKD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 173,92 Mrd. HKD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Tencent am 12.11.2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 26,73 CNY je Tencent-Aktie.

