Tencent Aktie News: Tencent tendiert am Vormittag fester

Die Tencent-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung um 09:22 Uhr 0,9 Prozent im Plus bei 34,95 EUR. Die Tencent-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 34,98 EUR aus. Bei 34,98 EUR ging der Anteilsschein in den Frankfurt-Handel. Zuletzt wurden via Frankfurt 10 Tencent-Aktien umgesetzt.

Bei 55,88 EUR markierte der Titel am 01.02.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 37,46 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 24.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 25,11 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Tencent-Aktie derzeit noch 39,19 Prozent Luft nach unten.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Tencent am 16.11.2022. Tencent hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,31 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3,95 CNY je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite hat Tencent im vergangenen Quartal 140.093,00 CNY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 1,60 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Tencent 142.368,00 CNY umsetzen können.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2022 dürfte Tencent am 22.03.2023 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Tencent im Jahr 2022 12,08 CNY Gewinn je Aktie ausweisen wird.

