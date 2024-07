Tencent Aktie News: Tencent am Freitagnachmittag fester

Aktienkurs aktuell

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Tencent. Zuletzt konnte die Aktie von Tencent zulegen und verteuerte sich in der Frankfurt-Sitzung um 0,7 Prozent auf 41,75 EUR.

Im Frankfurt-Handel gewannen die Tencent-Papiere um 16:05 Uhr 0,7 Prozent. Den höchsten Wert des Tages markierte die Tencent-Aktie bei 41,84 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 41,84 EUR. Im Frankfurt-Handel wechselten bis jetzt 1.639 Tencent-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 14.05.2024 auf bis zu 48,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 14,97 Prozent könnte die Tencent-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 22.01.2024 (30,51 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 26,92 Prozent könnte die Tencent-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für Tencent-Aktionäre betrug im Jahr 2023 3,40 HKD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,46 CNY belaufen.

Am 14.05.2024 hat Tencent in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,87 HKD. Im Vorjahresviertel waren 3,12 HKD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,99 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 173,53 Mrd. HKD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 171,83 Mrd. HKD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 14.08.2024 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 13.08.2025.

Experten taxieren den Tencent-Gewinn für das Jahr 2024 auf 20,57 CNY je Aktie.

Redaktion finanzen.net

