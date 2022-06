Tencent Aktie News: Tencent tendiert am Montagmittag südwärts

Um 27.06.2022 12:22:00 Uhr rutschte die Tencent-Aktie in der Frankfurt-Sitzung um 3,7 Prozent auf 45,06 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Tencent-Aktie bisher bei 45,06 EUR. Bei 45,62 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via Frankfurt 2.787 Tencent-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 29.06.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 64,98 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 30,66 Prozent hinzugewinnen. Am 15.03.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 33,75 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 33,51 Prozent.

Am 18.05.2022 hat Tencent in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt. Das EPS lag bei 2,40 CNY. Im letzten Jahr hatte Tencent einen Gewinn von 4,77 CNY je Aktie eingefahren. Das vergangene Quartal hat Tencent mit einem Umsatz von insgesamt 135.471,00 CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 135.303,00 CNY erwirtschaftet worden waren, um 0,12 Prozent gesteigert.

Tencent dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2022 voraussichtlich am 17.08.2022 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Tencent-Gewinn in Höhe von 14,97 CNY je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tencent-Aktie

Wie steht es eigentlich um die Börsenpläne der Alibaba-Tochter Ant Group?

Ausblick: Tencent präsentiert Quartalsergebnisse

Erste Schätzungen: Tencent legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Ausgewählte Hebelprodukte auf Tencent Holdings Ltd Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tencent Holdings Ltd Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tencent Holdings Ltd

Bildquellen: Tencent