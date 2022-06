Tencent Aktie News: Tencent am Vormittag mit KursVerlusten

Die Tencent-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung um 30.06.2022 09:22:00 Uhr 2,2 Prozent im Minus bei 43,45 EUR. Die Abwärtsbewegung der Tencent-Aktie ging bis auf 43,45 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 43,45 EUR.

Am 01.07.2021 markierte das Papier bei 63,75 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 31,84 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 33,75 EUR fiel das Papier am 15.03.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Tencent-Aktie damit 28,74 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 abgelaufenen Quartal legte Tencent am 18.05.2022 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,40 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 4,77 CNY erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite standen 135.471,00 CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 135.303,00 CNY umgesetzt.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird für den 17.08.2022 terminiert.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 14,97 CNY je Tencent-Aktie.

